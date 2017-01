Caprino Filmcenter vann i lagmannsretten

Dommen i opphavstvisten rundt berg-og-dal-banen i Hunderfossen Familiepark blei avsagt med dissens, då lagmannsretten delte seg i eit fleirtal og eit mindretal med to mot éin lagdommar.

Tvisten har dreidd seg om kven som har opphavsretten til bilen Il Tempo Gigante: Aukruststiftelsen, som forvaltar arven etter Kjell Aukrust, eller Caprino Filmcenter, som forvaltar arven etter Ivo Caprino.

Dommen i Eidsivating lagmannsrett forbyr no Hunderfossen Familiepark å tilby og marknadsføre berg-og-dal-banen under namnet Il Tempo Extra Gigante utan samtykke frå Caprino Filmcenter. Aukruststiftelsen og Hunderfossen Familiepark må også betale vederlag for bruken av namnet.

– Det er godt å få stadfestinga frå lagmannsretten på at det som er skapt i fellesskap, også skal bli forvalta i fellesskap. Eg spør meg framleis kvifor Hunderfossen Familiepark og Aukruststiftelsen ikkje kom til oss før dei bygde attraksjonen. På den måten kunne saka ha vore unngått, seier Remo Caprino, dagleg leiar i Caprino Filmcenter.

