Breivik i retten tysdag

Det vakte internasjonal oppsikt då staten i fjor blei dømd for å ha utsett Breivik for umenneskelege og nedverdigande soningsforhold. Staten blei samtidig frikjent for å ha krenkt rettane Breivik har til privatliv ved for streng brev- og besøkskontroll.

Tysdag startar ankesaka i Borgarting lagmannsrett. Som i fjor er gymsalen i Skien fengsel omgjort til ein provisorisk rettssal i samband med saka.

Lagdommar Øystein Hermansen, lagdommar Jørgen Brunsvig og konstituert lagmann Kjersti Bruun Nygaard er utnemnd som dommarar i saka.

Synfaringar

Rettssaka starta formelt måndag med ei lukka synfaring på Ila fengsel- og forvaringsanstalt i Bærum, der Breivik sat fengsla dei første åra etter at han blei arrestert på Utøya 22. juli 2011. Tysdag startar rettsdagen med ei tilsvarande synfaring i høgsikkerheitsavdelinga i Skien fengsel, der Breivik har sete sidan hausten 2013. Totalt har Breivik sete fem og eit halvt år i fengsel sidan han blei arrestert etter terrorangrepa på Utøya og i regjeringskvartalet i 2011. Breivik drap 77 menneske under dei to angrepa.

Høgreekstrem helsing

Det er sett av seks dagar til rettssaka. Heile tysdag ettermiddag er sett av til innleiingsforedraget til staten ved regjeringsadvokat Frederik Sejersted.

Under førre rettsrunde valde Breivik å heve armen i det som blei tolka som ei høgreekstrem helsing første dagen. Han slutta å bruke helsinga etter at både dommaren og advokaten hans Storrvik bad han om å ikkje gjere det. Om han vil velje å helse retten på liknande vis i år, er uklart.

Det er sett av tre timar til Breiviks eiga forklaring torsdag.

Mindre medieinteresse

Store nyheitsbyrå som Reuters og Ap dekkjer ankesaka, men medieinteressa er noko mindre i år enn i fjor. Ei årsak til det er truleg at den høgprofilerte Eirik Jensen-saken går føre seg på same tid i Oslo tingrett. Totalt har 44 pressefolk frå 29 medium, 13 av dei utanlandske, akkreditert seg for å følgje rettssaka frå fengselet.

Rettssaka vil også bli overført til ein rettssal i Borgarting lagmannsrett i Oslo, som er open for publikum og presse.

Mentalt sårbar

Då staten valde å anke tingrettsdommen, valde Breiviks advokat Øystein Storrvik på ny å skulde staten for brot på menneskerettane grunna for streng praktisering av brevkontroll.

Storrvik fører denne gangen også eit nytt punkt, der han klagar Kriminalomsorgen for brot på menneskerettane fordi dei har latt vere å behandle Breiviks mentale sårbarheit.

Staten er ikkje samd i at Breivik er særleg mentalt sårbar.

Fakta om aktørane i Breiviks sak mot staten

Administratorane til retten: Lagdommar Øystein Hermansen, lagdommar Jørgen Brunsvig og konstituert lagmann Kjersti Bruun Nygaard.

Saksøkjer: Anders Behring Breivik (dømt for terrorangrepet 22. juli 2011)

Prosessfullmektig for Breivik: Advokat Øystein Storrvik.

Rettsleg medhjelpar: Advokat Mona Danielsen

Prosessfullmektig staten: Regjeringsadvokat Frederik Sejersted.

Rettslege medhjelparar: Advokat Marius Emberland og advokat Hilde Ruus.

