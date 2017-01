Breivik gjorde nazihelsing då han kom til rettssalen

Breivik vende seg til fotografane då han gjorde helsinga. Iført svart dress og kvit skjorte kom Breivik til rettssaka utan handjern tysdag.

Dommar Øystein Hermansen bad Breivik om å ikkje gjenta nazihelsinga.

– Det er krenkjande åtferd overfor verdigheita til retten og er også forstyrrande for det vi skal behandle her, så eg ber om at du ikkje gjer det fleire gonger, sa Hermansen.

