Transocean vann skattestrid i lagmannsretten

Skatt Vest må betale over 6 millionar kroner i sakskostnader.

Selskapa Transocean Offshore og Transocean Offshore Ventures anka til lagmannsretten etter at Oslo tingrett konkluderte med at vedtaket til Skatteklagenemnda var gyldig.

Det samla kravet gjaldt tilleggsskatt, kjeldeskatt og renter på over éin milliard kroner, men tingretten gav ikkje staten medhald i spørsmålet om tilleggsskatt. Staten anka dette spørsmålet, men trekte seinare anken, slik at Transocean-selskapa vart fritatt for tilleggsskatt, mens lagmannsretten berre behandla spørsmålet om kjeldeskatt.

«Forholdet er dermed at for noko over NOK 400 millionar av eit samla omtvista krav på over éin milliard, har fleirtalet funne saka tvilsam. For det resterande er saka vunnen i og med at anken vart trekt», heiter det i dommen frå Borgarting lagmannsrett.

Den sivile rettssaka er ein del av komplekset som danna grunnlag for straffesaka i den såkalla Transocean-saka, der Oslo tingrett frifann dei tiltalte.

I tillegg til at skattekravet mot Transocean-selskapa er trekt, blir Skatt vest dømt til å betale sakskostnadar på i alt 6,26 millionar kroner.

