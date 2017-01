Professor ser ølstrid som ein test for Rema 1000

Det meiner marknadsføringsprofessor Lars Erling Olsen, professor ved Kristiania Høyskole. Han ser med spenning på korleis ølstriden utviklar seg vidare.

Bryggeriet Mack har varsla moglege oppseiingar som følgje av at matvarekjeda vil gi drikkevarene deira mindre plass i hyllene. Rema har nemleg inngått ein såkalla «bestevennavtale» med den danske bryggjerigiganten Carlsberg, samtidig som den seier den vil gjere plass til øl frå mikrobryggjeri.

Olsen seier årsaka til endringa er forståeleg.

– Det er eit forsøk på å få færre leverandørar og meir stordrift og dermed spare kostnader, seier han og peiker på at Rema 1000 er i ein pressa situasjon i ein tøff daglegvaremarknad.

Men han legger til:

– Det er kundar i andre enden. Realiteten er at kundane får mindre utval. Her kjem marknadsstyrken til Rema inn. Vil folk akseptere det eller ikkje? Om Mack har ein tilstrekkeleg marknadsstyrke, vil folk slutte å handle på Rema 1000, seier han.

Identitet i øl

Om kundane har andre butikkar å gå til i nærleiken, vil ha noko å seie for det valet. Tilgjengelegheit og pris er framleis viktigast for val av matvarebutikk.

– Men eg stussar over at dei legger seg ut med så mange kundar. Det er mykje identitet i øl, seier han.

Samtidig er ikkje øl like viktig for alle, heller ikkje i nord. For dei blir det kanskje avgjerande om det fester seg eit inntrykk av at Rema er ein kjede som ikkje bryr seg om kundane lenger.

– Då har Rema eit problem, anten det er sant eller ikkje.

Olsen er likevel avventande til effekten av bestevenn-avtalen og seier det også kjem an på korleis konkurrentane svarer.

Mack møter Rema

Mack-direktør Harald Bredrup møter måndag ettermiddag leiinga i Rema 1000 ved hovudkontoret i Oslo.

– Vi har fått signal om at vi har misforstått, og det ville jo vere det beste. Men vi har ikkje nokon spesielle forventningar til møtet, seier han.

Også andre regionale bryggeri vil få mindre plass i butikkhyllene til Rema. Det gjeld blant anna Aass i Drammen, Hansa i Bergen og CB i Kristiansand.

