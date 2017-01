Ni av ti avisredaktørar er menn

Ein gjennomgang Dagsavisen har gjort viser at det er få kvinner i toppen av norske medium. Blant dei ti største dagsavisene i Noreg er det berre éin kvinneleg sjefredaktør, og blant dei femti største er det fem kvinner. Dessutan blir dei store kringkastarane NRK, TV 2 og P4 styrt av menn, og dessutan mediekonserna Schibsted, Polaris, Amedia, Mentor Medier og Aller.

Tidlegare likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap) kallar kvinnedelen «pinlig lav».

– Ei så enorm ujamn fordeling må vere resultat av ein systematisk forskjellsbehandling. Sjefane i norske aviser i dag kjem frå ein generasjon der det var like mange gode kvinnelege som mannlege journalistar. No ser vi at det berre er mennene som blir løfta til topps, seier ho.

