Inga samanslåing mellom Nordland og Troms

Vi samarbeider på mange område i dag – men ser at vi kan bli endå betre, seier fylkesrådsleiar Cecilie Myrseth (Ap) i Troms. Begge fylkesrådsleiarane er einige om at Nord-Noreg er best tent med å behalde fylkesstrukturen som ein har i dag.

– Troms og Nordland beheld grensene slik dei er i dag. Men vi vil sjå på moglegheitene for å formalisere eit samarbeid rundt næringsutvikling i Ofoten-regionen. Både innan samferdsel, utdanning, kultur og næringsutvikling vil begge fylka tene på å jobbe endå tettare saman, utdjupar fylkesrådsleiar i Nordland, Tomas Norvoll (Ap).

Myrseth seier det nordnorske samarbeidet kan bli endå betre.

– Gjennom Nordnorsk råd vil kunne intensivere samarbeidet, der også Finnmark er ein likeverdig part i samarbeidet i Nord-Noreg.

