Cappelen seier seg skyldig etter tiltalen

– Skyldig, svarte Cappelen med låg stemme etter at tiltalen blei lest opp for han av aktor, statsadvokat Lars Erik Alfheim.

Cappelen er tiltalt etter den såkalla proffparagrafen, for å ha stått bak og organisert innførsel av nærmare 16,8 tonn hasj til Noreg mellom 1993–94 og 14. november 2013.

Cappelen svarte også «ja, skyldig» på punktet i tiltalen frå Spesialeininga for politisaker om å ha gitt Eirik Jensen pengar og andre økonomiske fordelar til ein samla verdi av minst 2,1 millionar kroner.

