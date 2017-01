Aktor la fram meldingar mellom Cappelen og Jensen

Måndag starta maratonrettssaka mot Gjermund Cappelen og korrupsjonstiltalte Eirik Jensen. Eit stort presseoppbod hadde møtt fram, og det vart eit kjølig møte mellom dei to tiltalte. Dei to tok plass ved kvar sin ende av tiltalebenken, og retten vart sett utan at dei hadde handhelst på kvarandre.

Som venta erkjente Jensen ikkje straffskuld etter den omfattande tiltalen, mens Cappelen erkjente å ha smugla over 16 tonn hasj til Noreg over ein periode på mange år.

Jensen stilte nyklipt, iført brun skinnjakke og kvit skjorte. Rett i ryggen og med klar stemme svarte han «ikkje skuldig» på spørsmåla om straffskuld.

Over ein milliard

Aktor, statsadvokat Leif Erik Alfheim, anslo i sitt innleiingsforedrag at Gjermund Cappelen har selt narkotika for mellom ein og to milliardar kroner.

Politiet har tatt beslag i store summar, men meiner det finst meir pengar. Blant anna er det funne spor av pengar i utlandet, men ifølgje aktor har det vore vanskeleg å nøste i dette.

Det er i tiltalen tatt høgde for å krevje inndraging av 825 millionar kroner frå Cappelen.

– Det er ein heilt umogleg sum for meg å betale tilbake, sa Cappelen sjølv til pressa i ein pause under rettssaka.

Han hevdar det ikkje finst meir pengar etter narkotikasalet enn det politiet har beslaglagt.

Tekstmeldingar og kallenamn

Aktor Alfheim gjekk også gjennom ei lang rekkje meldingar, samtalar og møter Cappelen har hatt med Jensen og medhjelparane sine i narkotikanettverket.

Like etter at politiet hadde brote seg inn i eitt av Gjermund Cappelens hasjlager og tatt 110 kilo hasj, sende Cappelen denne SMS-en til Eirik Jensen: «Er du i byen i dag? Må ha ein prat. Viktig».

Tekstmeldinga er eitt av bevisa påtalemakta meiner viser forholdet mellom hasjbaronen og ekspolitimannen som er tiltalt for korrupsjon og medverking til innførsel av store mengder hasj.

Aktor presenterte også ei rekkje kallenamn som har vore sentrale i Cappelen-nettverket. Narkotikanettverket opererte med kallenamn som «Aust», «Land Cruiser» og «Sjukehuset», opplyste Alfheim.

– Kallenamna er sentrale for forståinga av narkotikarekneskapen. Dei blir også brukte på telefon. Dette er innarbeidde namn, seier statsadvokaten. Samstundes har påtalemakta ikkje greidd å identifisere personane bak mange av kallenamna, erkjenner Alfheim.

Cappelen har vore i søkjelyset til politiet i over 20 år. Tiltalen strekkjer seg tilbake til 1993.

Rettssaka mot Jensen og Cappelen skal vare i heile fem månadar. Aktors innleiingsforedrag vart ferdig måndag. Tysdag skal Spesialeininga for politisaker halde ei innleiing, så får forsvararane ordet. Eirik Jensens forklaring skal etter planen starte onsdag, men det er mogleg den blir flytta fram til tysdag.

(©NPK)