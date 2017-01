Thommessen avviser Raja-kritikk etter ulvedemo

I eit brev til stortingspresidenten fredag understrekar Venstre-representanten at demonstrantane var i sin fulle rett til å uttrykkje misnøye med vedtaket.

– Det eg derimot finn problematisk, er at stortingspresidenten deltar i demonstrasjonen og demonstrerer mot lover og internasjonale avtaler som Stortinget har vedtatt og slutta seg til, skriv Raja.

Raja kravde svar på korleis Thommessen meiner han oppfyller si rolle som den øvste tillitsvalde for alle stortingsrepresentantane «når han samtidig demonstrerer mot lovleg fattede vedtak». Svar fekk han allereie seinare fredag.

– At eg står opp for eit fleirtalsvedtak i Stortinget, har ei politisk oppfatning og overlèt lovtolkinga til domstolane meiner eg altså er greitt – og det forbausar meg litt at Venstre meiner noko anna, skriv Thommessen.

Thommesen understrekar at det ikkje er slik at han som stortingspresident ikkje kan drive politikk.

– Ulvesaka er ein svært viktig sak for befolkninga i Oppland, og det er ei sjølvfølgje at eg må ha eit standpunkt her, seier han.

Thommessen strekar samtidig under at han i det daglege er opptatt av å ha ein høg grad av tillit i alle parti.

– Det betyr at eg i rikspolitikken ser det som føremålstenleg at eg som oftast held ei moderat linje og at eg relativt sjeldan deltar i debatt.

