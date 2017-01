Strengare krav til mopedopplæring

Nytt av året er det at trafikkskulane ikkje lenger kan tilby mopedkurs som har eit fast timetal. I staden må ungdommane som ønsker å ta mopedførarkortet gjennom ei meir individuell opplæring, mens mopedlærarar må ha spesialutdanning for å kunne undervise, opplyser Nord universitet i Stjørdal, ein av to studiestader i Noreg som tilbyr trafikklærarutdanning.

Kvart år får rundt 20.000 ungdommar førarkort for moped eller scooter. Endringane i trafikkopplæringsforskrifta vil ikkje berre få betydning for kor lang tid opplæringa tek, men kan også få konsekvensar for lommeboka.

– For enkelte kan førarkortet bli dyrare, for andre billigare enn tidlegare, skriv universitetslektor Jan Petter Wigum ved Nord universitet.

Trafikkbiletet endrar seg og blir meir krevjande, ifølgje universitetet. Det gir behov for betre og meir omfattande opplæring, og særleg vil den nye køyreopplæringa stille strengare krav til strategiske og taktiske val frå mopedføraren.

