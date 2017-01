Solberg varslar næringslivet om tøff klimajobb

– La meg vere tydeleg med dykk: Dette blir tøft, sa statsministeren i sin tale til NHOs årskonferanse torsdag.

Mykje av talen handla om kva Parisavtalen og klimasamarbeidet med EU vil bety for norsk næringsliv. Skiljet mellom sektorane som er omfatta av systemet for klimakvotar og dei som ikkje er det, vil bli endå viktigare framover, påpeikar ho.

– Vi må vere budde på at det meste av kuttet på 40 prosent i ikkje-kvotepliktige utslepp må takast her heime, seier Solberg, som minner om at mange av dei billigaste klimatiltaka allereie er gjennomførte i Noreg.

Ikkje-kvotepliktig sektor omfattar transport og jordbruk, i tillegg til bygg og avfall.

Statsministeren lanserte dessutan eit initiativ for å lage ei merkevare av norske grøne løysingar. Innovasjon Noreg får i oppdrag å samarbeide med næringslivet om dette.

– Formålet er å gi Noreg ein offensiv, grøn profil for internasjonale investorar og kjøparar av varer og tenester, seier Solberg.

