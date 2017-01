Nye retningslinjer skal avdekkje vald mot småbarn

– Dersom eit barn ikkje møter til helseundersøkingar fleire gonger, kan det gi grunn til bekymring, seier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Avdeling for barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet til Aftenposten.

Dei nye nasjonale, faglege retningslinjene for helsestasjonen blir innført for å følgje opp foreldre som ikkje møter utan god grunn. Carlsen seier over 95 prosent møter på helsestasjonskontrollane.

– Men det er viktig å følgje opp dei prosentane som ikkje møter, seier ho.

(©NPK)