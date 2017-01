Nav trur på færre arbeidslause i Rogaland

Det same vil talet på sysselsette, men nedgangen vil ikkje bli så sterk som dei to siste åra, viser prognosen for 2017.

Men det er stor uvisse knytt til prognosen, strekar Nav Rogaland under i ei pressemelding torsdag.

Rogaland og særleg Stavanger-området har vore hardt råka av krisa i oljebransjen. I januar vil talet på arbeidslause truleg stige litt på grunn av sesongvariasjonar og eit fleire varsel om oppseiingar og permisjonar i fjor haust.

Utover året vil likevel talet begynne å falle som følgje av auka oppdragsmengde i leverandørindustrien, ifølgje Nav, som reknar med at 11.200 personar, eller 4,6 prosent av arbeidsstyrken, vil stå heilt utan arbeid ved slutten av året.

