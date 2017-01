Ingenting som tyder på straffbar handling på Nordmøre

Det opplyser Møre og Romsdal politidistrikt torsdag. 78-årige Anfinn Aarset vart funnen død i ein kum nedanfor fylkesveg 666 natt til 26. desember, etter at å ha vore på eit julebesøk i nærleiken kvelden før.

Dødsfallet vart omtalt som mistenkjeleg, og lokalt politi fekk bistand frå Kripos i etterforskinga.

– Det er ingenting som tyder på at Aarset har vore utsett for ei straffbar handling. Basert på ei grundig og brei etterforsking finn politiet det mest sannsynleg at Aarset døydde av naturleg årsaker og at han deretter hamna i vassmassar som til sist førte han i avløpskummen, opplyser politifullmektig Suzanne Molund.

Aarset hadde tilknyting til Gjemnes kommune, men var frå Ås i Akershus.

