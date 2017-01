Ulvedemonstrantar bad Helgesen snu

I samband med stordemonstrasjonen utanfor departementet mot Helgesens nei til lisensjakt på 32 ulvar før jul, tok statsråden imot representantar for demonstrantane til eit møte i departementet onsdag ettermiddag.

Tidlegare nestleiar i Hedmark Høgre Sissel Frang Rustad frå Åmot deltok under møtet, som var ope for media. Ho melde seg ut av Høgre i protest mot ulvevedtaket rett før jul.

– Vi er eit ganske roleg folkeferd i Østerdalen og slår ikkje på stortromma kvar gong det skjer noko, men no føler vi at dette går på livskvaliteten laus, uttalte Rustad.

Rustad fortalde at folk er redde for å sende ungane åleine til skulebussen og at dei fire ulveflokkane i området øydelegg for næringsgrunnlaget og arbeidsplassar i området.

– No er det så ampert, vi må få ei forvalting av ulv som vi kan leve med. Dersom vi ikkje tar grep no, så vil vi bu midt i ei vernesone for ulv, og der kan vi ikkje bu. Vi krev at vedtaket blir endra, sa Rustad.

Helgesen skulle opphavleg møte demonstrantane utandørs, men dette vart stoppa av sikkerheitsomsyn.

