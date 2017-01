Straumrekord i 2016

Førebelse tal frå Noregs vassdrags- og energidirektorat viser at vi brukte 132,3 terawattimar (TWh) straum. Den førre rekorden på 131,2 TWh er frå det kalde året 2010, ifølgje NVE.

– Større forbruk i kraftkrevjande industri og folketalsauke er viktige årsaker til forbruksveksten. I tillegg er nye forbruksgrupper, som elbilar og datasenter, no med på auke straumforbruket, seier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Aldri før er det blitt produsert meir straum i Noreg enn i 2016. Norske kraftverk leverte 148,8 TWh straum i 2016, mens den førre rekorden, frå 2012, var på 147,7 TWh..

– Vi ser at dei historisk store snømengdene vi fekk 2015, førte til rikeleg med vatn i kraftmagasina ved inngangen til 2016. I tillegg bidreg utbygginga av nye vasskraftverk til at den samla produksjonskapasiteten for fornybar straum har auka, fortel Sanderud.

