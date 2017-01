KrF kritisk til regjeringa i ulvestriden

– Utsegna er svært knapp. Skjønnet er svært snevert skildra. For eksempel blir det ikkje vist til Landbruksdepartementets vurderingar i det heile tatt, seier KrFs parlamentariske nestleiar Hans Olav Syversen til NTB.

KrF er saman med Ap del av rovdyrforliket med regjeringspartia. Syversen meiner avgjerdsgrunnlaget som Klima- og miljødepartementet har gitt lovavdelinga er altfor smalt.

– Når vi gjekk inn i ulveforliket var det fordi vi fann ein hårfin balanse mellom beite- og rovdyrinteresser. Vedtaket som vart gjort før jul, bidrar til å endre denne balansen og er eit stort problem for Stortingets legitimitet, seier Syversen.

Han forlanger at regjeringa sørgjer for at balansen mellom rovdyrinteresser og beitenæring blir retta opp att.

