Helgesen står på sitt i ulvestriden

– Vedtaket om ikkje å tillate lisensfelling av 32 ulvar, består, konstaterer miljøminister Vidar Helgesen (H), som held fast på at han etter Naturmangfaldslova ikkje kunne godkjenne fleire fellingar.

Statsråden hadde onsdag ettermiddag eit møte med dei parlamentariske leiarane for dei fire partia som står bak ulveforliket – Høgre, Frp, Ap og KrF.

Han viser likevel til at styresmaktene vil følgje nøye med på om ulvar som ikkje blir skotne under lisensjakta blir så nærgåande og aggressive at det må blir gitt løyve til å skyte enkelte dyr.

Samtidig vil han sjå nærmare på ein svensk dom om felling av ulv, som fall rett før nyttår.

– Der går det klart fram at retten legg vekt på uroa til folk, konfliktpotensialet og å skape forståing og aksept for ein ulvebestand. Det er omsyn vi ikkje kan ta fordi norsk rett ikkje tillèt det, seier Helgesen.

Både norsk og svensk lov, så vel som EUs habitatdirektiv, er bunden av Bernkonvensjonen om vern av ville dyr og planter.

– Vi kjem til å vurdere om det er grunnlag for å ta den type omsyn også i norsk rett. Det kjem til å skje raskt, seier Helgesen, med tilvising til «utolmodet» blant ulveforlikspartia om å finne ei løysing på den betente striden.

Han veit enno ikkje om det må ei lovendring til for å ta fleire omsyn enn ulvebestanden sitt potensial for skade på beitedyr og tamrein.

