Helgesen lova å sjå på nye ulveløysingar i framtida

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) seier lisensvedtaket for ulv ligg fast, men at regjeringa vil sjå på moglegheiter for andre løysingar i framtida.