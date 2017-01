Fryktar at personar er tekne av skred på Hovden

Politiet fekk melding om raset klokka 13.01 onsdag. Nødetatane har rykt ut til alpinsenteret og har starta søk i området.

– Det er truleg ein person som har løyst ut skredet, men vi har førebels ikkje verifisert om vedkommande har kome seg unna skredet. Vi jobbar med det no, seier operasjonsleiar Eyvind Formo i Agder politidistrikt til NTB.

Han fortel at alpinanlegget er ope, men at politiet ikkje har oversikt over kor mange folk som var på staden. Raset skal vere cirka 60 x 40 meter stort.

(©NPK)