Fleire  lærarstudentar består deleksamen i matematikk

Gjennomsnittskarakteren på prøven i desember var C, og berre 9,2 prosent av studentane strauk. I mai var fasiten 37 prosent stryk og gjennomsnittskarakteren E.

NOKUT-direktør Terje Mørland trur dei gode resultata kjem av at nasjonal deleksamen no tel på vitnemålet:

– Sidan førre runde har nasjonal deleksamen blitt ein teljande eksamen på vitnemålet. Den låge strykprosenten tyder på at langt fleire har tatt eksamen på alvor nettopp fordi den kan vere avgjerande for at studentane får vitnemål, seier Mørland.

Han legg til at majoriteten av studentane som var oppe til eksamen i desember, er studentar på grunnskulelærarutdanninga for 5. til 10. trinn. Dette er gjerne studentar som spesifikt vel matematikk med eit ønske om å undervise i faget.

Det er ikkje kjent om det nye inntakskravet i matematikk for å komme inn på lærarutdanninga har verka inn på resultatet.

Nasjonale deleksamenar i matematikk er gjennomført tre gonger, og er ledd i eit pilotprosjekt som NOKUT gjennomfører på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet. Studentar ved til saman tolv institusjonar tok før jul deleksamen i undervisingskunnskap i brøk og desimaltal.

(©NPK)