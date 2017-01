Leiteaksjon etter skadd sjåfør i Kolbotn – ber naboar sjekke hagar

– Vi har komme over ein bil med blod i, men det var ingen personar i nærleiken. No prøver vi å finne føraren av bilen for å sjekke eventuelle skader, seier operasjonsleiar Steffen Øvstedal i Aust politidistrikt til NTB.

Politiet fekk melding om bilen som låg på taket i Gamle Mossevei i Oppegård kommune i Akershus like etter klokka 1 natt til tysdag, og klokka 6.30 gjekk søket framleis føre seg. Politiet ber folk i området Kolbotn og Ingieråsen sjekke hagar, buer og uthus for å sjå om den sakna mannen er der.

– Vi har funnet blod i og utanfor bilen, men det er det vi har til så lenge. Vi har ikkje funnet ytterlegare spor, seier Øvstedal.

Politiet veit kven som er bileigar og at vedkommande har køyrt bilen.

– Vi har snakka med pårørande for å finne ut om han har komme seg heim, seier operasjonsleiaren.

Politiet leitar med hundepatrulje, og Norsk redningshundar med elleve hundar, Røde Kors og Norsk Folkehjelp hjelper til i søket. Politihelikopteret deltok også i søket i løpet av natta. Det er lite lys i området og under null grader på staden.

– Vi starta søk så fort som mogleg for å sikre at føraren ikkje ligg ute alvorleg skadd, seier Øvstedal. Politiet trur ikkje det har vore meir enn éin person i bilen.

