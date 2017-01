Brann i einebustad sør for Bergen

Brannen vart meldt til politiet klokka 7.34 tysdag. Det er førebels ikkje kjent om det er folk i det brennande huset.

– Våre folk på staden fortel at bustaden er overtent, at flammane står høgt over taket og at det er kraftig røykutvikling. Vi jobbar på staden og med å finne ut om det er folk der, seier operasjonsleiar Morten Kronen i Vest politidistrikt til NTB.

