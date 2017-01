Apollo kuttar ut charterturar til Tyrkia

– Det er første gong på ti år at vi ikkje har eit einaste charterfly til Tyrkia. Det er utruleg trist, seier kommunikasjonsansvarleg Beatriz Rivera i Apollo til NTB.

I 2015 hadde Apollo 4.500 gjestar i Tyrkia, men året etter var talet berre 600. No er altså interessa så lita at selskapet meiner det ikkje er grunnlag for å tilby charterreiser dit i 2017.

– Ein kan framleis bestille reiser dit hos oss, men då med dei fleksible rutefly-løysingane våre, seier ho.

Tyrkia, som er naboland til det borgarkrigsherja Syria, har vore råka av fleire terrorangrep, og i fjor sommar var det eit kuppforsøk i landet.

Selskapets eigne berekningar av den totale pakkemarknaden viser ein markant nedgang i interessa for det som har vore ein norsk feriefavoritt. I rekordåret 2013 var det nærmare 400.000 norske passasjerar på charterturar til Tyrkia. I år bereknar selskapet talet til under 45.000. Det er ein nedgang på nesten 89 prosent, peikar Rivera på.

– Tyrkia er eit så fint reisemål, og vi håpar det snur, seier ho.

(©NPK)