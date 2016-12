15 riggar godkjende etter COSL-ulykka

Knapt 60 av riggane er i aktiv bruk, og av desse er halvparten i særskilt vêrutsette område, skriv Stavanger Aftenblad.

Riggane i slike område skal alltid ha eit såkalla air gap, ei klaring mellom bølgjetopp og undersida av dekkstrukturen, bestemte DNV GL i juni.

– Vi har jobba intenst for å forstå kvifor dette kunne skje og for å unngå at liknande hendingar skal kunne inntreffe igjen, seier kommunikasjonssjef Per Wiggo Richardsen i DNV GL. Fleire riggar må byggjast om for å innfri krava.

I alt 17 vindauge på dei to nedre dekka på riggen vart knust av bølgja, og med dei nye krava skal ikkje bølgjer lenger kunne nå opp til vindauge.

Ein 53 år gammal arbeider mista livet, mens fire andre vart lettare skadde då ei kjempebølgje trefte riggen COSL Innovator på Troll-feltet 30. desember i fjor.

