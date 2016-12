– Oljebotnen er ikkje nådd

– På Sør- og Vestlandet og spesielt bedrifter som er knytt til oljeindustrien, slit framleis hardt. Det blir nedbemanna, vi ser for stor arbeidsløyse, for mange skip i opplag og omstillingsarbeidet går føre seg for fullt. Den situasjonen trur eg fortset neste år, seier Mæland til NRK.

I dag ligg halvparten av alle norske riggar i hamn, og til saman er 40.000 oljejobbar borte.

– Det er enno store kutt som står att på nyåret, seier direktør Knut Sunde i Norsk industri. Området som blir ramma hardast er ifølgje Sunde frå Kristiansand til Kristiansund.

