Ventar full storm på Svalbard – Nybyen evakuert

Allereie tidleg onsdag blåste det liten storm og det var mykje snøfokk på Svalbard, vêr som ofte kan føre til snøskred. Situasjonen er ikkje ulik den Svalbard opplevde for eit år sidan, da to menneske mista livet i eit snøskred som tok husa under Sukkertoppen, poengterer Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) overfor TV 2.

Til saman vart 58 personar evakuerte frå Nybyen onsdag formiddag. Sysselmannen følgjer vêrutviklinga nøye, men hadde etter eit møte med beredskapsrådet og NVE ikkje grunnlag for å setje i verk ytterlegare tiltak, slik situasjonen var i 18.30-tida.

Framleis stor fare

NVE meiner det er skredfare i utsette fjellskråningar, men at eventuelle skred ikkje vil nå husa i Longyearbyen. Nybyen, som no er mykje meir skredutsett, ligg litt sør for Longyearbyen.

– Vi kjem til å følgje utviklinga av vêret og eventuell skredfare utover kvelden og natta, seier sysselmann Kjerstin Askholt, som strekar under at det generelt er stor snøskredfare, og ber folk om ikkje å ferdast ute i terrenget.

Ifølgje Meteorologisk institutt skal det frå onsdag ettermiddag blåse søraustleg full storm på utsette stader på Spitsbergen. Styrken kjem opp mot 25 meter i sekundet.

Betre beredskap

Askholt poengterer at snøskredberedskapen er mykje betre i år enn i fjor. Da mista to personar livet og elleve bustadhus vart totalskadd i eit snøskred frå Sukkertoppen i Longyearbyen.

– I fjor hadde vi ikkje skredvarslingssystem på plass. Det har vi i år. Det gir oss eit heilt anna fagleg grunnlag å fatte vedtak på, og det er bra, seier ho til TV 2.

Alle relevante etatar på Svalbard hadde auka beredskap onsdag kveld, og lokale skredekspertar var ute saman med politiavdelinga for å gjere nye vurderingar utover kvelden.

Etter prognosen til NVE kjem skredfaren til å vere stor torsdag òg, mens han skal minke mot slutten av veka. NVE og Sysselmannen kjem med ei oppdatert vurdering torsdag formiddag.

