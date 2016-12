Mobildekningen tilbake dei fleste stader etter Urds herjingar

Mellom anna har Lofoten-kommunane Værøy, Røst, Moskenes og Flakstad mellombels fått tilbake dekninga mens den øydelagde sjøkabelen i Nappstraumen blir erstatta.

Kraftutfall og fiberbrot på grunn av ekstremvêret førte til at mobildekninga i fleire delar av landet vart redusert eller fall heilt ut. Telenor melde onsdag ettermiddag at dei fleste tenestene var oppe igjen.

– Det er framleis nokre mobilstasjonar som er nede på Vestlandet og litt spreidd rundt i landet. Jobben med å rydde etter Urd er ikkje ferdig, men vi er letta over at dei største feila no er retta, seier dekningsdirektør i Telenor Norge, Bjørn Amundsen.

Gulen i Sogn og Fjordane, Rømskog i Østfold og delar av Hordaland vart hardast ramma.

(©NPK)