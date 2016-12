Børsen klatrar mot ny milepæl

Sluttnoteringa onsdag var berre vel eit halvpoeng under rekorden, som vart sett 12. desember. Hovudindeksen var likevel over dette nivået tidlegare onsdag.

Ein stigande oljepris, som smitta over på ein del oljerelaterte aksjar, får mykje av æra for børsoppgangen på ein elles stille børsdag. Blant selskapa som trekte børsen opp, var PGS, som hadde ein kursauke på 4,66 prosent, DNO (+3,22) og Aker BP (+1,45).

Nordsjøolja gjekk onsdag ettermiddag for 56,41 dollar fatet, mens eit fat amerikansk lettolje vart omsett for 54,16 dollar. Begge prisane var 50–60 cent over nivået eit døgn tidlegare.

Den mest omsette aksjen onsdag, Statoil, steig med 0,76 prosent i verdi. Telenor (-0,23) og Marine Harvest (+0,13) følgjer Statoil på omsetningstoppen.

I Europa var bildet litt blanda. FTSE 100 i steig med 0,47 prosent, mens Dax 30 i Frankfurt hadde ein nedgang på 0,07 prosent, og CAC 40 i Paris fall med 0,13 prosent.

(©NPK)