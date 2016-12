– Girboks på Turøy-helikopter vart truleg ikkje øydelagt i trafikkulykke

– For augneblinken ser vi ingen samanheng mellom trafikkulykka og brotet i giret, seier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for transport til Aftenbladet.

Hovudgirboksen som vart montert i Super Puma-helikopteret tre månader før ulykka, hadde vore utsett for kraftige slag i ei trafikkulykke i Australia. Det vart tidleg klart at et utmattingsbrot i eit planetgir mest sannsynleg var årsaka til Turøy-ulykka.

– Grunnen til at rotoren forlét helikopteret slik at det havarerte, var eit gir som gjekk til utmatting. Kvifor det kunne utvikle seg til eit brot som ikkje vart oppdaga, er enno ikkje svara på, seier Halvorsen.

Tolv menn og ei kvinne omkom i helikopteret på veg til Bergen frå Gullfaks-feltet i Nordsjøen.

