Støtta til bybana i Bergen fell

58 prosent svarte at utbygginga av bybana bør fortsette, ein nedgang på 19 prosentpoeng sidan sist undersøking for to år sidan. På dei to åra har talet på dei som meiner utbygginga ikkje bør fortsette, gått frå 17 til 33 prosent. Det er Respons Analyse som har gjennomført målinga for Bergens Tidende.

– At eit fleirtal vil at bompengane skal gå til veg, er ikkje overraskande. Det er det som har vore vanleg i Noreg. Men i byane, med den trengselsproblematikken vi har, er det naturleg at bompengar går til kollektivløysingar også, seier byrådsleiar Harald Schjelderup (Ap).

Ei utgreiing om bompengar i byen viser at inntektene i bomringen kan doblast ved å auke satsane med 25 prosent og sette opp nye bomstasjonar. Utgreiinga har ført til store protestar.

