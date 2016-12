Noreg gir mest i u-hjelp

Det skriv Høgre-stortingsrepresentant Sylvi Graham (Akershus) i ei pressemelding. Det er humanitære kriser rundt om i verda som fører til det høge bistandsnivået, skriv ho.

– Over 125 millionar menneske verda over har akutt behov for humanitær hjelp på grunn av krig, svolt og fattigdom. Sivilbefolkninga i Aleppo blir utsette for stadig større lidingar som følgje av krigen og brota med humanitære prinsipp, og i Sør-Sudan er berre 40 prosent av FNs nødhjelpsappell finansiert. Det er med dette som bakteppe at regjeringa i samarbeid med KrF og Venstre har styrkt den humanitære bistanden substansielt, seier Graham, som sit i utanriks- og forsvarskomiteen.

Ho trekkjer spesielt fram at regjeringa sidan 2013 har dobla hjelpa til utdanning.

– Over 25 prosent av ungdommane i verda er arbeidsledige. Viss ikkje skulesektoren blir kraftig rusta opp, kjem 1,5 milliardar menneske i 2030 til å berre ha barneskuleutdanning, seier Graham.

(©NPK)