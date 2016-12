Krav om lærlingar ved offentlege innkjøp

– Det offentlege har vore for lite flinke til å bruke innkjøpsmakta si til å bidra til fleire læreplassar. No sikrar vi at bedrifter må ha lærlingar viss dei til dømes vil byggje nye skular, vegar eller togstrekningar for det offentlege, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Kravet gjeld tenestekontraktar og byggje- og anleggskontraktar i bransjar med særleg behov for læreplassar. Det gjeld til dømes byggje- og anleggsbransjen og ulike servicebransjar som tilbyr hotell-, konferanse-, reinhalds- og kantinetenester.

Kravet skal òg gjelde utanlandske bedrifter som er med i anbodskonkurransar i Noreg. Dei må få godkjenning som lærebedrift i Noreg og ha norske lærlingar eller ha med lærlingar eller praksiselevar frå tilsvarande opplæringsordningar i heimlandet.

Dei nye reglene gjeld for kontraktar med statlege styresmakter som er verde minst 1,1 millionar kroner, og kontraktar på minst 1,75 millionar kroner med fylkeskommunale og kommunale styresmakter. Kontraktane må vare minst tre månader.

