Fryktar enda ein nyttårsfeiring med augeskadar

– Vi jobbar for at det skal bli null skadar under nyttårsfeiringa, som jo skal vere ein hyggeleg affære. Men det er fare for at det blir skadar i år òg. Vi håper at folk bruker vernebriller, er edru og held barna unna staden der ein skyt opp fyrverkeri, seier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) til NTB.

Under nyttårsfeiringa i fjor fekk 18 personar i Noreg augeskadar som følgje av fyrverkeri, ifølgje DSB. Talet på personar som får fyrverkerirelaterte augeskadar i samband med nyttårsfeiringa, har lege på mellom 15 og 18 dei siste fem åra.

– Viss det er eit fyrverkeribatteri som ikkje fungerer, ikkje gå bort og prøv ein gong til. At folk gjer det, er ei årsak til at det skjer uhell, seier Pedersen.

I staden for å prøve å tenne igjen, skal ein vente 30 minutt, dynke batteriet med vatn og levere fyrverkeriet tilbake til forhandlaren, er rådet frå DSB.

(©NPK)