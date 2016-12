Ekspertar spår høgare oljepris i 2017

Det skriv Finansavisen, som har spurt 15 oljeekspertar om deira spådommar for det kommande året.

Snittprisen ekspertane spår, er så vidt høgare enn oljeprisen i dag på 55,2 dollar fatet, men betydeleg høgare enn snittprisen for nordsjøolje i det som har vore eit tungt år for oljebransjen. Berre nokre veker ut i 2016 låg oljeprisen nede på sitt lågaste på 13 år, då eit fat olje gjekk for 26.7 dollar.

I snitt spår ekspertane ein minstepris på 46,5 dollar fatet, framleis meir enn snittprisen i år på 45 dollar, mens optimistane trur på ein pristopp på opptil 75 dollar.

Alle ekspertane, blant andre NHH-professor Rögnvaldur Hannesson og DNB Markets-analytikar Torbjørn Kjus, peikar på dei planlagte kutta til oljekartellet Opec som ein viktig prisvekstdrivar.

– Totalt sett trur vi dei elleve landa som har blitt einige om å kutte, kjem til å levere cirka 60 prosent av det nettokuttet som er lovd i forhold til referansemånaden, som er oktober 2016, seier Kjus.

Det er venta at USA vil auke produksjonen av skiferolje dersom oljeprisen aukar som følgje av Opecs planlagte kutt.

– Den største jokeren er skiferoljeproduksjonen, men det vil uansett ta tid å auke den betrakteleg, seier Hannesson.

