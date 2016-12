Dovrebanen open igjen etter at tog køyrde på tre

Jernbaneverket opplyser at ein må rekne med nokre følgeforseinkingar, men at forseinkingane truleg vil minke raskt.

Regiontoget mot Oslo vart ståande i fleire timar etter hendinga natt til tysdag. Dei om lag 25 passasjerane om bord vart etter kvart køyrde vidare med drosjer.

Også fleire andre stadar førte uvêret til problem for togreisande. Bergensbanen vart stengt mellom Nesbyen og Gold tysdag formiddag på grunn av trefall over linja. Her var det venta opning klokka 14.

På Østfoldbanen på svensk side av grensa velta fleire tre over køyreleidninga, men her var det i første rekke godstrafikken som vart berørt.

Det same skjedde på Vestfoldbanen. Også her var det venta ei løysing klokka 14.

På Jærbanen førte saltføyke frå sjøen til at lokaltrafikken på strekninga Egersund-Varhaug vart innstilt måndag. Her har det vore forseinkingar og innstillingar tysdag.

(©NPK)