1,4 millionar så «Kvelden før kvelden» på NRK1

– Sjåartala for programmet blir stadig høgare og har dei siste åra lege på rundt 1,5 millionar sjåarar. Det må seiast å vere veldig bra. Det er nokre små variasjonar i høve til i fjor, mellom anna hadde «Hovmesteren og grevinnen» rundt 100.000 fleire sjåarar i år, seier Mads Tørklep, prosjektleiar for «Kvelden før kvelden» på NRK.

Dei to andre mest sette programma var julekonserten med Odd Nordstoga på vesle julaftan og klassikaren «Tre nøtter til Askepott» på julaftan. Det førstnemnde hadde 1,126 millionar sjåarar, mens det andre hadde 669.000 sjåarar på julaftan.

Tørklep var òg prosjektleiar for programmet «Ribba – grad for grad», som 601.000 nordmenn var innom på julaftan. 25.000 sjåarar heldt seg på NRK2 for å sjå programmet i dei sju timane og tre minutta programmet varte.

– Det er fleire menneske enn i Oppegård kommune, som eg kjem frå, så er vi veldig fornøgde med det, seier Tørklep.

