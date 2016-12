Nedlagde grendeskular gjev rom for private

Eitt av alternativa når den offentlege skulen blir lagt ned, er å starta ein lokal montessoriskule. Dei siste ti åra har talet på slike skular gått opp frå 33 til 72, skriv Nationen og viser til tal frå Utdanningsdirektoratet. Samtidig er 300 offentlege skular lagt ned, over halvparten av dei små skular med færre enn 50 elevar.

Men vegen fram til å få på plass ein privat arvtakar kan vera kronglete. I Steinkjer har eit foreldreinitiativ fått tre avslag dei fem åra dei har arbeidd for å etablera ein skule ein halvtime utanfor sentrum.

– Det er ganske utmattande. Har politikarane først bestemt seg, er det vanskeleg å få dei til å snu, seier Silje Vangstad. Ho er styremedlem i samvirket som vil oppretta skulen. Det finst allereie ein montessoriskule i Steinkjer, men han er full.

Ordførar Arild Gram (Sp) er lite begeistra for at foreldra framleis står på for å oppretta ein ny skule.

– Vi ønskjer å sikra eit berekraftig skuletilbod i Ogndal. Det er synd det ikkje har vore ro om dette, då det fører til store spenningar og splittingar i bygda. Han seier dei fleste elevane som sokna til den nedlagde skulen går på ein ny skule nærmare sentrum.

