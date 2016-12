Fare for snøskred på Vestlandet

Varsla gjeld for områda Hardanger, Voss, Indre Fjordane og Rogaland fylke. Varselet er av styrke raud, som er den høgste graden og betyr at snøen er svært ustabil, og at det svært sannsynleg at det går snøskred.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) skriv i varselet at faren for snøskred er aller størst på julaftan og 1. juledag.

– Mykje nedbør som snø kombinert med sterk vest- og sørvestleg vind gjer at det blir samla opp nysnøflak i lesider som vender mot aust og nord. Naturleg utløyste snøskred kan ventast. Ver merksam på at fjell og fjordar kan gi lokale variasjonar der snøen samlar seg, heiter det i varselet frå NVE.

– Opp mot éin meter nysnø i fjellet kombinert med kraftig vind vil føre til stor snøskredfare i fjellet på Vestlandet, seier vaktleiar Odd-Arne Mikkelsen.

Han ber folk om å vere svært varsame i fjellet, ettersom det er svært lett å rote seg bort i dårleg vêr utan sikt.

– Hald dykk unna utløpsområde for snøskred. Skal ein derimot ut i snøen, så tilrår vi skikøyring i skog med terreng under 30 grader og ikkje er i utløpsområde for snøskred ovanfrå, seier Mikkelsen.

