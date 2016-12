Artistar saman for å hjelpa Plan

Fredag 30. desember blir det direktesendt festkveld frå Chateau Neuf på TV 2.

– Det blir ein forrykande kveld med fantastiske live-augneblinkar, blanda med fine og rørande historier frå arbeidet til Plan i Ecuador, Guinea og Rwanda. Vi håpar på mange nye Plan-fadrar under sendinga. På scenen står artistar som Magnus Grønneberg, Marion Ravn, Angelina Jordan, The Stream-finalistane og Eva Weel Skram, seier programleiar Tarjei Strøm.

Utanriksminister Børge Brende og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er med i livesendinga.

– Vi er imponert over engasjementet til dei unge finalistane i The Stream og synest det er fantastisk at dei vil bruka talentet sitt til å gje barn ei betre framtid. Dette blir ei spesielt fin og viktig livesending som vi håpar mange vil få med seg, seier Kjell Erik Øie, generalsekretær i Plan International Norge.

(©NPK)