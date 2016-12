Amedia sel 1881

Kjøpet inkluderer 1881.no, eiendomspriser.no og regnskapstall.no, heiter det i ei børsmelding frå Kistefos, som har investoren Christen Sveaas som hovudaksjonær.

Kistefos eig frå før telefondelen av 1881, og samlar dermed heile verksemda under paraplyen sin.

I børsmeldinga blir det ikkje opplyst kva som er prisen for selskapet, men selskapet låg an til å omsetja for over 180 millionar i år, med eit brutto driftsresultat på over 38 millionar.

Parta er avhengige av at Konkurransetilsynet godkjenner kjøpet, som i så fall vil skje første kvartal i 2017.

