Stoltenberg: Ei meir utrygg verd

I eit intervju med NRK torsdag kveld svarte Stoltenberg mellom anna på spørsmål om kuppforsøket i Nato-landet Tyrkia tidlegare i år, krigen i Syria og det vanskelege forholdet mellom Nato og Russland. På spørsmål om han er uroleg når han ser framover mot 2017, svarte Nato-sjefen slik:

– Vi har sett ei verd som er meir utrygg og meir uføreseieleg. Derfor må vi vere førebudde på at det kan bli verre, men vi må jo arbeide for og håpe på at det blir betre, og eit Nato som er samla, og som er sterkt, men òg open for dialog, er i alle fall eitt viktig verkemiddel for å halde spenningane nede.

Tidlegare torsdag varsla president Vladimir Putin at Russland vil ruste opp atomvåpenprogrammet sitt, og at våpena skal kunne trengje gjennom alle slags atomforsvar.

– Det vi har sett over lang tid, det er ein stor opprusting i Russland både med konvensjonelle våpen og atomvåpen, modernisering og øvingar og bruk av retorikk, der dei òg bruker atomvåpen som trussel. Men det viktigaste som har skjedd, er jo at dei er villige til å bruke militærmakt mot naboland, og derfor har Nato svart på det.

Han la til at Natos bodskap samtidig har vore at dei ikkje ønsker ein ny kald krig.

– Vi ønsker ikkje konfrontasjon med Russland, så vi har heile tida streka under kor viktig det er med dialog og å respektere avtalene som er inngått, sa Stoltenberg.

