DNB tilset 100 IT-medarbeidarar

– Verda er digital, og all forretningsutvikling og ny business er kopla til teknologi. DNB utviklar meir og raskare enn nokon gong, og no skal vi skal rekruttere over 100 nye IT-folk, seier konserndirektør Liv Fiksdahl i IT & Operations i DNB.

DNB er på utkikk etter både IT-arkitektar, prosjektleiarar og utviklarar på mange ulike nivå, seier ho.

– I framtida er IT- folk i like stor grad bankfolk, som det økonomane er, slår Fiksdahl fast.

