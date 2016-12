Alderskontroll ved alle solarium frå nyttår

18-års aldersgrense for bruk av solarium vart innført allereie i 2012, men til no har det ikkje vore eit system for å kontrollere at dette blir følgt. Alderskontrollen skulle eigentleg ha tredd i kraft 1. januar 2016, men vart utsett for å gi eigarane av solstudioa betre tid til å innrette seg etter dei nye reglane.

Det er ikkje lov å tilby solarium til personar under 18 år ettersom overdriven soling, både utandørs og i solarium, fører til auka risiko for hudkreft, spesielt dersom solinga skjer i ung alder.

Frå 1. januar må solstudioa ha eit system for å kontrollere aldersgrensa. Det kan skje gjennom vising av legitimasjon, elektronisk registrering, bank-ID eller liknande løysingar.

– Verdshelseorganisasjonen har slått fast at solarium er kreftframkallande. Vi veit at risikoen for hudkreft aukar jo tidlegare ein startar solinga. Jo meir ein brukar solarium, jo høgare er risikoen, seier Tone Mette Sjømoen, seksjonssjef i Statens strålevern til NRK.

