Bedriftsforsamlinga i Telenor ser alvorleg på lekkasjar

Samtidig strekar forsamlinga på 15 medlemmer under at dei er nøgde med at styret har konkludert, og at dei har tillit til at styret og administrasjonen kan konsentrera seg om vidareutviklinga av Telenor.

«Bedriftsforsamlingen ser alvorlig på det som kan synes som omfattende lekkasjer frå selskapets behandling av krevende og sensitive saker. Dette svekker tilliten til selskapet og gjør arbeidet for styret og administrasjonen unødvendig krevende», heiter det i ein uttale onsdag kveld.

Under møtet onsdag fekk forsamlinga ei grundig utgreiing av styreleiar Gunn Wærsted om arbeidet til styret i haust, i tillegg til uttalen som styret kom med etter styremøtet sist veke. Utgreiinga inkluderte spesielt dei sakene som dei siste vekene er omtalt i media. (©NPK)