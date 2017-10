Nok ein gong har ferjekøane hopa seg opp for ferjesambandet Lote-Anda. Til tider har det vore rimeleg kaotiske tilstandar, der ein siste veka har måtta vente både ein og to ferjeavgangar før ein har kome med over fjorden. Pendlarar, lokalt næringsliv og reisande generelt fortvilar.

For dei står i kø. Lang kø – enten på Lote eller Anda, fordi det er berre ein liten del av bilane som kjem med i slengen. Det har også hendt at ferja køyrde med ledige plassar, fordi klokka var slagen. På kaia stod det igjen fullt med bilar.

Bakgrunnen for kaoset er at Fjord1 nok ein gong set inn ei lita ferje som skal ta unna ferjetrafikken. Denne gong er det ikkje plutseleg maskintrøbbel som er grunnen. MF Årdal er inne for å skifte motor, og i mellomtida er det MF Sognefjord som er sett inn som reserveferje. Den tar 40 færre bilar, noko Fjord 1 i Fjordabladet tysdag kalla «litt mindre».

Dette er ikkje greitt. Ettersom endringa ikkje skuldast at ei ferje er havarert, men at det er planlagt service, så er det ganske så arrogant av Fjord1.

Vi trur ordførarane i Eid og Gloppen bør bruke endå hardare skyts mot Fjord1 på vegner av innbyggjarane. Måten Fjord1 har handtert saka er skammeleg, og det er tydeleg at dei ikkje ser på ferjesambandet Lote-Anda som viktig nok. Det er skandaløst at Fjord1 set inn ei gammal og altfor lita ferje på eit så viktig riksvegsamband. Dei har i lang tid visst at ferja Årdal skulle på verkstad, då må det gå an å planlegge betre og skaffe stor nok ferje på dette sambandet.

Lange ferjekøar skaper engasjement og stor frustrasjon. På våre nettsider har vi hatt sterke utblåsingar frå frustrerte reisande, enten ein ikkje rekk eit fly, barnehagehenting, møte eller kome tidsnok på jobb. At ferja ikkje får med seg så mange gir store konsekvensar for mange – ikkje minst det lokale næringslivet. Men på oss verkar det som om Fjord1 ikkje bryr seg om det, sjølv om ferjetrøbbelet er ein uhaldbar situasjon for mange. Fjord1 tek ikkje ansvaret sitt på alvor.