KrF krev bortebuarstipendet uendra!

Regjeringa sitt framlegg om å kutte bortebuarstipend for dei elevane i vidaregåande skule som bur mellom 40 km og 60 km frå skulen, eller har reisetid på inntil 1,5 time pendling kvar veg, vil råke eit fylke som Sogn og Fjordane særleg hardt.

For arbeidslivet blir ein time pendling rekna som det folk er villig til å ha. I tillegg må vi ta inn over oss at vegane i fylket er særdeles svingete og smale, og pendling derfor vert ekstra krevjande. Somme må endåtil nytte både buss og ferje. Det går ikkje an å samanlikne 6 mil her med 6 mil motorveg, eller der ein kan pendle med tog.

I Sogn og Fjordane bur 30% av elevane på hybel. Av desse er det heile 230 elevar som blir råka av foreslått endring. Det er urimeleg både for den enkelte eleven sitt skuleløp og for det sosiale livet ein ungdom skal ha. I tillegg råkar det familieøkonomien hardt, og urettferdig. Kva det vil gjere med fråfallet for denne gruppa, er uvisst, men vi er redd det vil auke.

Vi trur i tillegg dette vil auke dei sosiale skilnadane, som det heller er eit mål å bygge ned. Det vil også auke skilnadane mellom tettstader og distrikt.

Vi krev derfor at Stortinget held fast på bortebuarstipendet slik det er i dag.