Ope brev til Fjord1

God dag, Fjord1. Eg har ikkje snakka med deg før, men no synest eg det er på tide. Eg har reist med deg i 55 år no. Andre mars i år hadde eg pendla dagleg mellom Lote og Anda i 30 år. Det vert om lag 13.800 turar på denne strekninga. Eg er med andre ord ein av desse såkalla kundane som du ikkje bryr deg om.

Fylkesbaatane brydde seg om meg. Dei gongane eg ikkje kom meg over fjorden med FSF, var dei gongane ferjelemmen på Lote hadde ramla ned. Då gjekk ferja til Stårheim i staden. Det vart litt seinare enn elles, men det hende berre to gongar.

I går morgon var plutseleg Sognefjord sett inn i sambandet mellom Lote og Anda. Eg tenkte at det var synd at Årdal hadde havarert, ferja har no trass alt vore stabil i fleire månader no. Sjølvsagt hopa køane seg opp i begge endar. Sognefjord tek no trass alt 40 bilar minder enn Årdal. Så no vil eg at du skal slutte å seie at Sognefjord er LITT mindre enn Årdal. Det er ikkje fint å lyge veit du, Fjord1. Fortvilte pendlarar og andre kom seg korkje på jobb eller heimatt til rett tid. Stor var forskrekkelsen då vi fekk vite at dette bytet var planlagt. Ja, ein kallar det så mangt. Dersom dette hadde vore planlagt, måtte du vel først ha kartlagt transportbehovet over fjorden, deretter sett inn ei høveleg ferje. Hadde ikkje det vore lurt, Fjord1? Eg vil likevel takke deg for at du oppdaga kva du hadde stelt i stand og sende meg melding om dette på SMS allereie klokka 17:09 same dag. Betre seint enn alltid veit du!

Tenker du nokon gong på dei som skal på arbeid, skal rekke barnehagen, basaren, foreldresamtalen eller kva det no er på andre sida av fjorden? Nei, det trur eg ikkje. Du sit nok på eit fint kontor og legg planar, utan tanke på alle dei dette går ut over. For dette går ut over nokon. Sjølv om du seier at du ikkje har høyrt det, kjenner eg mange som har stått over to avgangar før dei kom seg heim. Og sjølv om Vegtrafikksentralen seier at dei ikkje har motteke meldingar eller klager, så er vi mange som har stått der på kaia og sett ferja reise ifrå oss både ein og to gongar. No har eg sagt det, så no må du ikkje kome fleire gongar og seie at du ikkje har høyrt det, Fjord1.

Du oppfyller kontrakten seier du med høg sigarføring til talerøyret ditt. Kan eg få gi deg eit lite tips? Gå og sjå deg sjølv i spegelen! Kom og still deg opp i køen mellom oss som ikkje kjem dit vi skal i rett tid! Kven trur du at du er til for, Fjord1? Er du til for meg, eller er det omvendt? Eg vil seie deg ein liten ting heilt til slutt: Eg drit i om du oppfyller kontrakten din. Eg vil berre ha ei ferje mellom Lote og Anda som er stor nok til å ta unna trafikken. Greier du ikkje det, Fjord 1? Då synest eg du skulle tilby dei som står att på kaia gratis tur over fjorden!