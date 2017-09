Stem på ein nordfjording

Dei tre faste mandata våre går pga. partistorleik vanlegvis til Ap/Ingrid Heggø (Høyanger), Sp/Liv S. Navarsete (Lærdal), H/Frida Melvær (Askvoll). 4. mandatet er utjamningsmandat. Det gjekk ved sist val til Venstre v/Sveinung Rotevatn. Vanlegvis er det V, SV og KrF som kjempar om utjamningsmandatet. For å få utjamningsmandatet må partiet ha minst 4% på landsbasis og gjere eit godt val i Sogn og Fjordane.

Den mest realistiske sjansen Nordfjord i år har for igjen å få ei stemme på Stortinget er ei mobilisering kring Sveinung Rotevatn. Slik meiningsmålingane ligg an no inn mot valet, vurderer vi dette som realistisk. Men då må du stemme Venstre; di stemme kan bli avgjerande og sjølv om du har sympati for eit anna parti og gjerne også kunne stemme på det, er det kun Venstre som har Sveinung Rotevatn.

Det vil vere eit tap for Nordfjord dersom vi ikkje blir representert på Stortinget dei neste 4 åra. Om det skulle skje, er det første gong på svært mange år at der ikkje sit ein nordfjording på Stortinget.

Sveinung er ein stortingspolitikar med bakgrunn i distriktsfylket Sogn og Fjordane som har markert seg sterkt på nasjonalt nivå. Skal du få gjort noko, er det nødvendig å ha ein markert posisjon der makta sit. Det har Sveinung og det har han vist desse 4 åra.

Sjølv om Sveinung er ein markert politikar som opererer på nasjonalt nivå er han også ein distriktspolitikar; han veit kvar han kjem frå. H/FrP-regjeringa er avhengig av Venstre for å få saker gjennom i Stortinget. V sit på vippen. Av saker som Venstre m/Sveinung i spissen har arbeidd målbevisst for og fått gjennomslag for (m.a. i busdsjettforhandlingane) dei siste 4 åra kan nemnast:

For Nordfjord:

- 20 minutts avgangar med 2 el.ferjer Lote-Anda

- 1 milliard kr. i NTP til opprusting av E39 Sandane-Byrkjelo

- Hindra nedlegging av Fiskeridirektoratet i Måløy med 26 arbeidsplassar

- 2 ekstra mill.kr. i revidert nasjonalbudsjett til bygging av Måløyraidsenteret

- Etablering av Landsline i skiskyting ved Styn vgs

- Betre avgiftsregime for grøne datasenter (Lefdal mine)

- Styrking av Nosk Fjordhestsenter med 750.000 kr.

- RV15/Strynefjellsvegen i NTP

- Sikra framleis låg nettleige til Elkem Bremanger

For Sogn og Fjordane

- Etter endring av inntektssystemet for fylkeskommunane, der Sogn og Fj. kom særs dårleg ut: Venstre sikra 93 mill.kr. ekstraordinær årleg støtte, noko som bl.a. er avgjerande for å oppretthalde den vidaregåande skulestrukturen. H og FrP foreslo ikkje ein einaste gong å bruke pengar på dette.

- 5 mill. kr. i støtte til rehabilitering av bygningsmassen ved den Sogn jord- og hagebruksskule. Skulen har vore truga av nedlegging.

- Etablering av Nynorsk avissenter i Førde. Fast løyving på 2,7 mill.kr. i statsbudsjettet

- Meir enn 50% auke i H/FrP sitt forslag til pengar til breibandsutbygging

- Meir pengar til rassikring

- fleire småkraftverk inn under ordning med grøne sertifikat

- Alkoholsal frå eigen gard (produksjon og sal av cider, mjød og vin)

Venstre og Sveinung Rotevatn har vore ein pådrivar for utflytting av statlege arbeidsplassar: Av etableringar som Venstre har forhandla fram i 2017 kan nemnast: Fredskorpset til Førde. Fleire stillingar til NVE/Førde. Fleire stillinga til DIFI. Eid som nasjonal pilotkommune for å utvikle framtidas helsetenester i kommunane.

Sveinung er ein handlekraftig politikar som ser framover og ikkje bakover. Han er ei tydeleg, kjent og respektert stemme, så vel lokalt som nasjonalt. Så stem Venstre denne gongen, så er du med på å sikre at vi i Nordfjord ikkje vert ståande utan stortingsrepresentant dei neste 4 åra.

Edvard Iversen, Vågsøy V, Irene Storøy, Bremanger V, Kariann Mykebust Fagerli, Selje V, Bjarte Heggheim, Gloppen V, Brynhild Lund Notøy, Hornindal V, Svein Rotevatn, Eid V og Magne Wathne, Stryn V